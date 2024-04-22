Павлова-Летова (Есакова) Агриппина Степанова
Место рождения
Дата рождения1738
Дата смерти1777
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Рождение ребёнка
1757 ст.
Отец ребёнка: Павлов-Летов Борис Сидоров
Рождение ребёнка
1760 ст.
Отец ребёнка: Павлов-Летов Борис Сидоров
Рождение ребёнка
1761 ст.
Дочь: Баскакова Евдокия Борисова
Отец ребёнка: Павлов-Летов Борис Сидоров
Рождение ребёнка
1771 ст.
Дочь: Удачина Прасковья Борисова
Отец ребёнка: Павлов-Летов Борис Сидоров
Рождение ребёнка
1772 ст.
Сын: Летов Федор Борисов
Отец ребёнка: Павлов-Летов Борис Сидоров
Рождение ребёнка
07.07.1774 ст.
Сын: Летов Кузьма Борисов
Отец ребёнка: Павлов-Летов Борис Сидоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1777