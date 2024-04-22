Павлова-Летова (Есакова) Агриппина Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова-Летова (Есакова) Агриппина Степанова

Место рождения

Есаково, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1738

Дата смерти

1777

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Есаково, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1757 ст.

Сын: Летов Дорофей Борисов

Отец ребёнка: Павлов-Летов Борис Сидоров

Малая Истобенка, Скопинский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1760 ст.

Сын: Летов Дементий Борисов

Отец ребёнка: Павлов-Летов Борис Сидоров

Малая Истобенка, Скопинский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1761 ст.

Дочь: Баскакова Евдокия Борисова

Отец ребёнка: Павлов-Летов Борис Сидоров

Малая Истобенка, Скопинский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1771 ст.

Дочь: Удачина Прасковья Борисова

Отец ребёнка: Павлов-Летов Борис Сидоров

Малая Истобенка, Скопинский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1772 ст.

Сын: Летов Федор Борисов

Отец ребёнка: Павлов-Летов Борис Сидоров

Малая Истобенка, Скопинский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
07.07.1774 ст.

Сын: Летов Кузьма Борисов

Отец ребёнка: Павлов-Летов Борис Сидоров

Малая Истобенка, Скопинский уезд, Рязанская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлов-Летов Борис Сидоров

Смерть
1777
Малая Истобенка, Скопинский уезд, Рязанская губерния
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