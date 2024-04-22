Летова (Лаптева) Анна Исаева
Место рождения
Дата рождения1762 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762 ст.
Рождение ребёнка
1783 ст.
Отец ребёнка: Летов Дементий Борисов
Рождение ребёнка
1787 ст.
Отец ребёнка: Летов Дементий Борисов
Рождение ребёнка
1791 ст.
Дочь: Ирина Дементьева
Отец ребёнка: Летов Дементий Борисов
Рождение ребёнка
1794 ст.
Отец ребёнка: Летов Дементий Борисов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно