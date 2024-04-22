Летова (Лаптева) Анна Исаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Летова (Лаптева) Анна Исаева

Место рождения

Роговое, Милославский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1762 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Роговое, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1783 ст.

Сын: Летов Василий Дементьев

Отец ребёнка: Летов Дементий Борисов

Малая Истобенка, Скопинский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1787 ст.

Сын: Летов Прокопий Дементьев

Отец ребёнка: Летов Дементий Борисов

Малая Истобенка, Скопинский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1791 ст.

Дочь: Ирина Дементьева

Отец ребёнка: Летов Дементий Борисов

Малая Истобенка, Скопинский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1794 ст.

Сын: Летов Федор Дементьев

Отец ребёнка: Летов Дементий Борисов

Малая Истобенка, Скопинский уезд, Рязанская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Летов Дементий Борисов

Смерть
Неизвестно
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