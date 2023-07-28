Борисова (Меньщиков) Наталья
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Меньщиков Родион
Мать: Меньщикова Марфа
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Борисов Никита Андреевич
Рождение ребёнка
1833
Сын: Борисов Иван
Отец ребёнка: Борисов Никита Андреевич
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Борисов Никита Андреевич
Рождение ребёнка
1842
Сын: Борисов Григорий
Отец ребёнка: Борисов Никита Андреевич
Рождение ребёнка
1847
Сын: Борисов Федор
Отец ребёнка: Борисов Никита Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно