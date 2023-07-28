Борисова (Меньщиков) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисова (Меньщиков) Наталья

Место рождения

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Меньщиков Родион

Мать: Меньщикова Марфа

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Борисов Никита Андреевич

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1833

Сын: Борисов Иван

Отец ребёнка: Борисов Никита Андреевич

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Борисов Никита Андреевич

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1842

Сын: Борисов Григорий

Отец ребёнка: Борисов Никита Андреевич

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1847

Сын: Борисов Федор

Отец ребёнка: Борисов Никита Андреевич

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борисов Никита Андреевич

Смерть
Неизвестно