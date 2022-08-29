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Борисов Никита Андреевич

Место рождения

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1807 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борисова (Меньщиков) Наталья

Рождение ребёнка
1830

Дочь: (Борисова) Агафья

Мать ребёнка: Борисова (Меньщиков) Наталья

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1833

Сын: Борисов Иван

Мать ребёнка: Борисова (Меньщиков) Наталья

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1839

Дочь: (Борисова) Мария

Мать ребёнка: Борисова (Меньщиков) Наталья

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1842

Сын: Борисов Григорий

Мать ребёнка: Борисова (Меньщиков) Наталья

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1847

Сын: Борисов Федор

Мать ребёнка: Борисова (Меньщиков) Наталья

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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