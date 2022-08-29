Борисов Никита Андреевич
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1830
Дочь: (Борисова) Агафья
Мать ребёнка: Борисова (Меньщиков) Наталья
Рождение ребёнка
1833
Сын: Борисов Иван
Мать ребёнка: Борисова (Меньщиков) Наталья
Рождение ребёнка
1839
Дочь: (Борисова) Мария
Мать ребёнка: Борисова (Меньщиков) Наталья
Рождение ребёнка
1842
Сын: Борисов Григорий
Мать ребёнка: Борисова (Меньщиков) Наталья
Рождение ребёнка
1847
Сын: Борисов Федор
Мать ребёнка: Борисова (Меньщиков) Наталья
Смерть
Неизвестно