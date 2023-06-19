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Борисов Григорий

Место рождения

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1810 г.р.

Мать

1807 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Борисов Никита Андреевич

Мать: Борисова Наталья

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1870

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно