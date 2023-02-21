Меньщикова (Калинина) Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меньщикова (Калинина) Марфа

Место рождения

д. Серетенина

Дата рождения

1785

Дата смерти

1843

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1783 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Серетенина
д. Серетенина
Бракосочетание
1804

Муж: Меньщиков Родион

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Борисова Наталья

Отец ребёнка: Меньщиков Родион

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1819

Дочь: Кудряшова Анастасия

Отец ребёнка: Меньщиков Родион

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1822

Сын: Меньщиков Осип

Отец ребёнка: Меньщиков Родион

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Между 1823 и 1826

Дочь: Базанова Марфа

Отец ребёнка: Меньщиков Родион

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Меньщиков Родион

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1830

Сын: Меньщиков Николай

Отец ребёнка: Меньщиков Родион

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Меньщиков Петр

Отец ребёнка: Меньщиков Родион

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
1843
Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
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