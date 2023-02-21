Меньщикова (Калинина) Марфа
Место рожденияд. Серетенина
Дата рождения1785
Дата смерти1843
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Серетенина
д. Серетенина
Бракосочетание
1804
Муж: Меньщиков Родион
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Борисова Наталья
Отец ребёнка: Меньщиков Родион
Рождение ребёнка
Около 1819
Дочь: Кудряшова Анастасия
Отец ребёнка: Меньщиков Родион
Рождение ребёнка
1822
Сын: Меньщиков Осип
Отец ребёнка: Меньщиков Родион
Рождение ребёнка
Между 1823 и 1826
Дочь: Базанова Марфа
Отец ребёнка: Меньщиков Родион
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Меньщиков Родион
Рождение ребёнка
1830
Сын: Меньщиков Николай
Отец ребёнка: Меньщиков Родион
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Меньщиков Петр
Отец ребёнка: Меньщиков Родион
Смерть
1843