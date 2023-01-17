Базанова (Меньщиков) Марфа
Место рождения
Дата рожденияМежду 1823 и 1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1823 и 1826
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
1844
Рождение ребёнка
1849
Сын: Базанов Алексей
Отец ребёнка: Базанов Варфоломей Иванович
Рождение ребёнка
1851
Сын: Базанов Ипатий
Отец ребёнка: Базанов Варфоломей Иванович
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Базанов Варфоломей Иванович
Рождение ребёнка
1861
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Базанов Варфоломей Иванович
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Базанов Варфоломей Иванович
Рождение ребёнка
1866
Сын: Базанов Лаврентий
Отец ребёнка: Базанов Варфоломей Иванович
Смерть
Неизвестно