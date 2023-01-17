Базанова (Меньщиков) Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБазанова (Меньщиков) Марфа

Базанова (Меньщиков) Марфа

avatar

Место рождения

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Между 1823 и 1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1825 г.р.

Дети

1849 г.р.
1851 г.р.
1860 г.р.
Скрыто настройками приватности
1864 г.р.
1866 г.р.

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1823 и 1826

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
1844

Муж: Базанов Варфоломей Иванович

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1849

Сын: Базанов Алексей

Отец ребёнка: Базанов Варфоломей Иванович

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1851

Сын: Базанов Ипатий

Отец ребёнка: Базанов Варфоломей Иванович

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Базанов Варфоломей Иванович

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1861

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Базанов Варфоломей Иванович

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Базанов Варфоломей Иванович

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1866

Сын: Базанов Лаврентий

Отец ребёнка: Базанов Варфоломей Иванович

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close