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Базанов Лаврентий

Место рождения

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1825 г.р.

Мать

Между 1823 и 1826 г.р.

Жена

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Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Базанов Варфоломей Иванович

Мать: Базанова (Меньщиков) Марфа

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
1891

Жена: скрыто настройками приватности

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1897

Сын: Базанов Иван

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
1907

Жена: скрыто настройками приватности

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1908

Сын: Базанов Алексей

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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