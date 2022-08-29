Базанов Лаврентий
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Бракосочетание
1891
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1897
Сын: Базанов Иван
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
1907
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1908
Сын: Базанов Алексей
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно