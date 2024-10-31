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Дубровин Яков Максимович

Место рождения

Терновка, Камышинский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1908

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дубровин Максим

Мать: не указана

Терновка, Камышинский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
До 1908
Рождение ребёнка
01.05.1908 ст.

Сын: Дубровин Никита Яковлевич

Мать ребёнка: Дубровина Матрона Андреевна

Терновка, Камышинский муниципальный район, Волгоградская область
Воспреемники (крестные родители) мещанин х.Дворянского Алексей Андреевич Ванов (Выпов?) и крестьянка Ирина Николаевна Шихова

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