Дубровин Яков Максимович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1908
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дубровин Максим
Мать: не указана
Смерть
До 1908
Рождение ребёнка
01.05.1908 ст.
Сын: Дубровин Никита Яковлевич
Мать ребёнка: Дубровина Матрона Андреевна
Воспреемники (крестные родители) мещанин х.Дворянского Алексей Андреевич Ванов (Выпов?) и крестьянка Ирина Николаевна Шихова