Дубровин Никита Яковлевич
Место рождения
Дата рождения01.05.1908 ст.
Дата смерти1941
ПолМужской
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1908 ст.
Воспреемники (крестные родители) мещанин х.Дворянского Алексей Андреевич Ванов и крестьянка Ирина Николаевна Шихова
Рождение ребёнка
04.09.1937
Дочь: Дубровина Валентина Никитична
Мать ребёнка: Дубровина Мария Никифоровна
Камышин, город Камышин, Волгоградская область
Смерть
1941
Белая Церковь, Київська область