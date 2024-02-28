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Дубровин Никита Яковлевич

Место рождения

Терновка, Камышинский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

01.05.1908 ст.

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1908 ст.

Отец: Дубровин Яков Максимович

Мать: Дубровина Матрона Андреевна

Терновка, Камышинский муниципальный район, Волгоградская область
Воспреемники (крестные родители) мещанин х.Дворянского Алексей Андреевич Ванов и крестьянка Ирина Николаевна Шихова
Рождение ребёнка
04.09.1937

Дочь: Дубровина Валентина Никитична

Мать ребёнка: Дубровина Мария Никифоровна

Камышин, город Камышин, Волгоградская область
Смерть
1941
Белая Церковь, Київська область
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