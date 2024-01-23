Дубровина Матрона Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубровина Матрона Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МО
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.05.1908 ст.

Сын: Дубровин Никита Яковлевич

Отец ребёнка: Дубровин Яков Максимович

Терновка, Камышинский муниципальный район, Волгоградская область
Воспреемники (крестные родители) мещанин х.Дворянского Алексей Андреевич Ванов и крестьянка Ирина Николаевна Шихова
Смерть
Неизвестно
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