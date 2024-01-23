Дубровина Матрона Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
01.05.1908 ст.
Сын: Дубровин Никита Яковлевич
Отец ребёнка: Дубровин Яков Максимович
Терновка, Камышинский муниципальный район, Волгоградская область
Воспреемники (крестные родители) мещанин х.Дворянского Алексей Андреевич Ванов и крестьянка Ирина Николаевна Шихова
Смерть
Неизвестно