(Бакалова) Галина 1926 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Бакалова) Галина

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Место рождения

Кувшин, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1926

Дата смерти

2024

Пол

Женский

Отец

1895 г.р.

Мать

1898 г.р.

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Бакалов Иван Егорович

Мать: Бакалова (Зачупейко) Анастасия Ивановна

Кувшин, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Янцен Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Янцен Иван Петрович

Рождение ребёнка
28.07.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Янцен Иван Петрович

Место жительства
1950
Павловск, Воронежская область, Россия
Смерть
2024
Павловск, Воронежская область, Россия

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