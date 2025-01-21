(Бакалова) Галина
Место рождения
Дата рождения1926
Дата смерти2024
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Янцен Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Янцен Иван Петрович
Рождение ребёнка
28.07.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Янцен Иван Петрович
Место жительства
1950
Павловск, Воронежская область, Россия
Смерть
2024
Павловск, Воронежская область, Россия