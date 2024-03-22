Бакалова (Зачупейко) Анастасия Ивановна
Место рождения
Дата рождения13.12.1898
Дата смерти1945
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1898
Анастасии нет в переписи детей хутора Кувшин за 1919 год
Рождение ребёнка
13.12.1924
Сын: Бакалов Григорий Иванович
Отец ребёнка: Бакалов Иван Егорович
Семейка, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бакалов Иван Егорович
Рождение ребёнка
1929
Отец ребёнка: Бакалов Иван Егорович
Россия г. Тула
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1945