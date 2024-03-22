Бакалова (Зачупейко) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакалова (Зачупейко) Анастасия Ивановна

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Место рождения

Кувшин, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

13.12.1898

Дата смерти

1945

Пол

Женский

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1898

Отец: Зачупейко Иван Петрович

Мать: Зачупейко Пелагея Ивановна

Кувшин, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Анастасии нет в переписи детей хутора Кувшин за 1919 год
Рождение ребёнка
13.12.1924

Сын: Бакалов Григорий Иванович

Отец ребёнка: Бакалов Иван Егорович

Семейка, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бакалов Иван Егорович

Кувшин, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1929

Сын: Бакалов Василий Иванович

Отец ребёнка: Бакалов Иван Егорович

Россия г. Тула
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бакалов Иван Егорович

Смерть
1945
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