Бакалов Иван Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакалов Иван Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1895

Дата смерти

19.08.1991

Пол

Мужской

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1895

Отец: Бакалов Егор

Мать: Бакалова Елена Яковлевна

Рождение ребёнка
13.12.1924

Сын: Бакалов Григорий Иванович

Мать ребёнка: Бакалова Анастасия Ивановна

Семейка, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бакалова Анастасия Ивановна

Кувшин, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1929

Сын: Бакалов Василий Иванович

Мать ребёнка: Бакалова Анастасия Ивановна

Россия г. Тула
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бакалова Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бакалова Анастасия Ивановна

Смерть
19.08.1991
Россия ,Г. Павловск ,Воронежская область