Бакалов Иван Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.10.1895
Дата смерти19.08.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1895
Отец: Бакалов Егор
Мать: Бакалова Елена Яковлевна
Рождение ребёнка
13.12.1924
Сын: Бакалов Григорий Иванович
Мать ребёнка: Бакалова Анастасия Ивановна
Семейка, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бакалова Анастасия Ивановна
Кувшин, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1929
Мать ребёнка: Бакалова Анастасия Ивановна
Россия г. Тула
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бакалова Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.08.1991
Россия ,Г. Павловск ,Воронежская область