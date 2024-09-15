Мезенцев Андрей Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мезенцев Андрей Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мезенцева Акилина Петровна

Место жительства
1901
Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 стр. 19 поз. - 58
Рождение ребёнка
20.05.1901

Сын: Мезенцев Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Мезенцева Акилина Петровна

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 19_20.05.1901_крещение-22.05.1901 пол_М_ запись - 58 род. Алексей в село Брусенцево у крестьянин Мезенцев Андрей Григорьев и законная жена Ак... Показать все
Смерть
Неизвестно

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