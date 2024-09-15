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Мезенцев Алексей Андреевич

Место рождения

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

20.05.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1901

Отец: Мезенцев Андрей Григорьевич

Мать: Мезенцева Акилина Петровна

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 19_20.05.1901_крещение-22.05.1901 пол_М_ запись - 58 род. Алексей в село Брусенцево у крестьянин Мезенцев Андрей Григорьев и законная жена Ак... Показать все
Крещение
20.05.1901
Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 19_20.05.1901_крещение-22.05.1901 пол_М_ запись - 58 род. Алексей в село Брусенцево у крестьянин Мезенцев Андрей Григорьев и законная жена Ак... Показать все
Смерть
Неизвестно

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