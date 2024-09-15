Мезенцева Акилина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1901
ГААК Ф144 оп6 д308 стр. 19 поз. - 58
Рождение ребёнка
20.05.1901
Сын: Мезенцев Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Мезенцев Андрей Григорьевич
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 19_20.05.1901_крещение-22.05.1901 пол_М_ запись - 58 род. Алексей в село Брусенцево у крестьянин Мезенцев Андрей Григорьев и законная жена Ак... Показать все
Смерть
Неизвестно