Евсиков Петр Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 18.06.1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 18.06.1815
Рождение ребёнка
Около 1834
Мать ребёнка: Евсикова Гликерия Власовна
Рождение ребёнка
Около 1839
Сын: Евсиков Александр Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
20.10.1845
Мать ребёнка: Евсикова Гликерия Власовна
Рождение ребёнка
09.04.1852
Дочь: Евсикова Александра Петровна
Мать ребёнка: Евсикова Гликерия Власовна
Смерть
Неизвестно