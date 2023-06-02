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Евсиков Петр Иосифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 18.06.1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 18.06.1815

Отец: Евсиков Иосиф Николаевич

Мать: Евсикова Матрона Никифоровна

Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Евсиков Иван Петрович

Мать ребёнка: Евсикова Гликерия Власовна

Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Евсиков Александр Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
20.10.1845

Сын: Евсиков Яков Петрович

Мать ребёнка: Евсикова Гликерия Власовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.04.1852

Дочь: Евсикова Александра Петровна

Мать ребёнка: Евсикова Гликерия Власовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно