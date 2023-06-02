Евсикова Гликерия Власовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1834
Отец ребёнка: Евсиков Петр Иосифович
Рождение ребёнка
20.10.1845
Отец ребёнка: Евсиков Петр Иосифович
Рождение ребёнка
09.04.1852
Дочь: Евсикова Александра Петровна
Отец ребёнка: Евсиков Петр Иосифович
Смерть
Неизвестно