Евсикова Гликерия Власовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвсикова Гликерия Власовна

Евсикова Гликерия Власовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Евсиков Иван Петрович

Отец ребёнка: Евсиков Петр Иосифович

Рождение ребёнка
20.10.1845

Сын: Евсиков Яков Петрович

Отец ребёнка: Евсиков Петр Иосифович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.04.1852

Дочь: Евсикова Александра Петровна

Отец ребёнка: Евсиков Петр Иосифович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close