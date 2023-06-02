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Евсикова Матрона Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783 или 1784

Дата смерти

26.04.1855

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783 или 1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Евсиков Леонтий Иосифович

Отец ребёнка: Евсиков Иосиф Николаевич

Рождение ребёнка
Около 15.08.1812

Дочь: Евсикова Мария Иосифовна

Отец ребёнка: Евсиков Иосиф Николаевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 18.06.1815

Сын: Евсиков Петр Иосифович

Отец ребёнка: Евсиков Иосиф Николаевич

Рождение ребёнка
06.01.1818

Сын: Евсиков Павел Иосифович

Отец ребёнка: Евсиков Иосиф Николаевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.02.1821

Дочь: Евсикова Евдокия Иосифовна

Отец ребёнка: Евсиков Иосиф Николаевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евсиков Иосиф Николаевич

Смерть
26.04.1855
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
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