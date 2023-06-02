Евсикова Матрона Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783 или 1784
Дата смерти26.04.1855
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1807
Сын: Евсиков Леонтий Иосифович
Отец ребёнка: Евсиков Иосиф Николаевич
Рождение ребёнка
Около 15.08.1812
Дочь: Евсикова Мария Иосифовна
Отец ребёнка: Евсиков Иосиф Николаевич
Рождение ребёнка
Около 18.06.1815
Отец ребёнка: Евсиков Иосиф Николаевич
Рождение ребёнка
06.01.1818
Отец ребёнка: Евсиков Иосиф Николаевич
Рождение ребёнка
21.02.1821
Дочь: Евсикова Евдокия Иосифовна
Отец ребёнка: Евсиков Иосиф Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.04.1855