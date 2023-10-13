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Евсиков Тимофей Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843

Отец: Евсиков Петр Иосифович

Мать: не указана

Бракосочетание
13.11.1861

Жена: Евсикова Евдокия Петровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.10.1862

Дочь: Евсикова Параскева Тимофеевна

Мать ребёнка: Евсикова Евдокия Петровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.11.1864

Дочь: Евсикова Екатерина Тимофеевна

Мать ребёнка: Евсикова Евдокия Петровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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