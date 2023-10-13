Евсиков Тимофей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843
Отец: Евсиков Петр Иосифович
Мать: не указана
Бракосочетание
13.11.1861
Рождение ребёнка
11.10.1862
Дочь: Евсикова Параскева Тимофеевна
Мать ребёнка: Евсикова Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
19.11.1864
Дочь: Евсикова Екатерина Тимофеевна
Мать ребёнка: Евсикова Евдокия Петровна
Смерть
Неизвестно