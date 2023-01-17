Маслова (Камагина) Феодосия Егорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслова (Камагина) Феодосия Егорьевна

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Место рождения

Козловка, Козловский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

26.06.1882

Дата смерти

Около 1945

Пол

Женский

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1882

Отец: Камагин Егор Семенович

Мать: не указана

Козловка, Козловский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
06.07.1905

Муж: Маслов Степан Иванович

Рождение ребёнка
1907 или 1908

Дочь: Маслова Елена Степановна

Отец ребёнка: Маслов Степан Иванович

Новородионовка, Козловский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
15.09.1910

Сын: Маслов Константин Степанович

Отец ребёнка: Маслов Степан Иванович

Новородионовка, Козловский район, Чувашская Республика
крестный зап солдат Яков Георгиевич Камагин, крестная дочь Георгия Семенова Камагина - Анна
Рождение ребёнка
16.05.1914

Дочь: Кадыкова Пелагея Степановна

Отец ребёнка: Маслов Степан Иванович

Новородионовка, Козловский район, Чувашская Республика
крестный у Василия Иванова Колпакова сын Степан, у Петра Иванова Дарешина дочь Татьяна
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Прокопьева Евдокия Степановна

Отец ребёнка: Маслов Степан Иванович

Новородионовка, Козловский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
16.07.1925

Дочь: Чернова Анна Степановна

Отец ребёнка: Маслов Степан Иванович

Новородионовка, Козловский район, Чувашская Республика
Смерть
Около 1945
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