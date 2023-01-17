Маслова (Камагина) Феодосия Егорьевна
Место рождения
Дата рождения26.06.1882
Дата смертиОколо 1945
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1882
Отец: Камагин Егор Семенович
Мать: не указана
Бракосочетание
06.07.1905
Рождение ребёнка
1907 или 1908
Дочь: Маслова Елена Степановна
Отец ребёнка: Маслов Степан Иванович
Рождение ребёнка
15.09.1910
Сын: Маслов Константин Степанович
Отец ребёнка: Маслов Степан Иванович
крестный зап солдат Яков Георгиевич Камагин, крестная дочь Георгия Семенова Камагина - Анна
Рождение ребёнка
16.05.1914
Дочь: Кадыкова Пелагея Степановна
Отец ребёнка: Маслов Степан Иванович
крестный у Василия Иванова Колпакова сын Степан, у Петра Иванова Дарешина дочь Татьяна
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Прокопьева Евдокия Степановна
Отец ребёнка: Маслов Степан Иванович
Рождение ребёнка
16.07.1925
Дочь: Чернова Анна Степановна
Отец ребёнка: Маслов Степан Иванович
Смерть
Около 1945