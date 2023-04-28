Маслова (Маслова Тоже) Елена Степановна
Место рождения
Дата рождения1907 или 1908
Дата смерти19.01.1933
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907 или 1908
Отец: Маслов Степан Иванович
Бракосочетание
16.01.1928
Рождение ребёнка
24.08.1928
Дочь: Афанасьева Анна Петровна
Отец ребёнка: Маслов Петр Афанасьевич
Рождение ребёнка
02.10.1930
Дочь: Дарешина Валентина Петровна
Отец ребёнка: Маслов Петр Афанасьевич
Смерть
19.01.1933
24 года от воспаления легких