Маслова (Маслова Тоже) Елена Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслова (Маслова Тоже) Елена Степановна

Место рождения

Новородионовка, Козловский район, Чувашская Республика

Дата рождения

1907 или 1908

Дата смерти

19.01.1933

Пол

Женский

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907 или 1908

Отец: Маслов Степан Иванович

Мать: Маслова Феодосия Егорьевна

Новородионовка, Козловский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
16.01.1928

Муж: Маслов Петр Афанасьевич

Рождение ребёнка
24.08.1928

Дочь: Афанасьева Анна Петровна

Отец ребёнка: Маслов Петр Афанасьевич

Новородионовка, Козловский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
02.10.1930

Дочь: Дарешина Валентина Петровна

Отец ребёнка: Маслов Петр Афанасьевич

Смерть
19.01.1933
24 года от воспаления легких
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