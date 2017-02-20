Чернова (Маслова) Анна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернова (Маслова) Анна Степановна

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Место рождения

Новородионовка, Козловский район, Чувашская Республика

Дата рождения

16.07.1925

Дата смерти

20.02.2017

Пол

Женский

Отец

1887 г.р.

Мать

1882 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1925

Отец: Маслов Степан Иванович

Мать: Маслова Феодосия Егорьевна

Новородионовка, Козловский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
04.05.1949

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
20.02.2017
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
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