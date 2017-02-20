Чернова (Маслова) Анна Степановна
Место рождения
Дата рождения16.07.1925
Дата смерти20.02.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1925
Отец: Маслов Степан Иванович
Бракосочетание
04.05.1949
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
20.02.2017
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия