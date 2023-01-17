Маслов Константин Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслов Константин Степанович

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Место рождения

Новородионовка, Козловский район, Чувашская Республика

Дата рождения

15.09.1910

Дата смерти

11.12.1990

Пол

Мужской

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1910

Отец: Маслов Степан Иванович

Мать: Маслова Феодосия Егорьевна

Новородионовка, Козловский район, Чувашская Республика
крестный зап солдат Яков Георгиевич Камагин, крестная дочь Георгия Семенова Камагина - Анна
Бракосочетание
10.02.1934

Жена: Маслова Раиса Егоровна

Смерть
11.12.1990
Козловка, Козловский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
79 лет
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