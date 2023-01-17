Маслов Константин Степанович
Место рождения
Дата рождения15.09.1910
Дата смерти11.12.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1910
Отец: Маслов Степан Иванович
крестный зап солдат Яков Георгиевич Камагин, крестная дочь Георгия Семенова Камагина - Анна
Бракосочетание
10.02.1934
Жена: Маслова Раиса Егоровна
Смерть
11.12.1990
Козловка, Козловский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
79 лет