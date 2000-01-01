(Гершон (Gerszon)) Фекла-Tekla Антонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852
Бракосочетание
13.06.1888
с.Сахрынь, Грубешовский уезд, Люблинская губерния
Бракосочетание
13.06.1888
с.Сахрынь, Грубешовский уезд, Люблинская губерния
Бракосочетание
11.09.1902
с.Сахрынь, Грубешовский уезд, Люблинская губерния
Бракосочетание
11.09.1902
с.Сахрынь, Грубешовский уезд, Люблинская губерния
Смерть
Неизвестно