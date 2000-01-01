(Гершон (Gerszon)) Фекла-Tekla Антонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гершон (Gerszon)) Фекла-Tekla Антонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: Гершон (gerszon) Антон-Antoni

Мать: Гершон (gerszon) Мария-Maria

Бракосочетание
13.06.1888

Муж: Хома-Сhoma Петр-Piotr Васильев

с.Сахрынь, Грубешовский уезд, Люблинская губерния
Бракосочетание
13.06.1888

Муж: Хома-Сhoma Петр-Piotr Васильев

с.Сахрынь, Грубешовский уезд, Люблинская губерния
Бракосочетание
11.09.1902

Муж: Монзаль Мартин Евстахиевь

с.Сахрынь, Грубешовский уезд, Люблинская губерния
Бракосочетание
11.09.1902

Муж: Монзаль Мартин Евстахиевь

с.Сахрынь, Грубешовский уезд, Люблинская губерния
Смерть
Неизвестно
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