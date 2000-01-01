Гершон (Gerszon) Мария-Maria — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГершон (Gerszon) Мария-Maria

Гершон (Gerszon) Мария-Maria

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Фекла-Tekla Антонова

Отец ребёнка: Гершон (gerszon) Антон-Antoni

Рождение ребёнка
Между 1858 и 1859

Сын: Гершон (gerszon) Степан-Стефань-Stefan Антоновь

Отец ребёнка: Гершон (gerszon) Антон-Antoni

Рождение ребёнка
Около 1861

Сын: Гершон (gerszon) Михаил Антоновь

Отец ребёнка: Гершон (gerszon) Антон-Antoni

с.Сахрынь, Грубешовский уезд, Люблинская губерния
Рождение ребёнка
Около 1865

Сын: Гершон (gerszon) Иоаннь-Иван-Jan

Отец ребёнка: Гершон (gerszon) Антон-Antoni

Рождение ребёнка
Между 1870 и 1872

Сын: Гершон (gerszon) Василий Антонович/Bazyli

Отец ребёнка: Гершон (gerszon) Антон-Antoni

с.Сахрынь, Грубешовский уезд, Люблинская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close