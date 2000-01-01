Гершон (Gerszon) Мария-Maria
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Фекла-Tekla Антонова
Отец ребёнка: Гершон (gerszon) Антон-Antoni
Рождение ребёнка
Между 1858 и 1859
Сын: Гершон (gerszon) Степан-Стефань-Stefan Антоновь
Отец ребёнка: Гершон (gerszon) Антон-Antoni
Рождение ребёнка
Около 1861
Сын: Гершон (gerszon) Михаил Антоновь
Отец ребёнка: Гершон (gerszon) Антон-Antoni
с.Сахрынь, Грубешовский уезд, Люблинская губерния
Рождение ребёнка
Около 1865
Сын: Гершон (gerszon) Иоаннь-Иван-Jan
Отец ребёнка: Гершон (gerszon) Антон-Antoni
Рождение ребёнка
Между 1870 и 1872
Сын: Гершон (gerszon) Василий Антонович/Bazyli
Отец ребёнка: Гершон (gerszon) Антон-Antoni
с.Сахрынь, Грубешовский уезд, Люблинская губерния
Смерть
Неизвестно