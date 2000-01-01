Хома-Сhoma Петр-Piotr Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1838
Дата смерти17.10.1899
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.06.1888
Жена: Фекла-Tekla Антонова
с.Сахрынь, Грубешовский уезд, Люблинская губерния
Бракосочетание
13.06.1888
Жена: Фекла-Tekla Антонова
с.Сахрынь, Грубешовский уезд, Люблинская губерния
Смерть
17.10.1899
с.Сахрынь, Грубешовский уезд, Люблинская губерния