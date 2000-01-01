Хома-Сhoma Петр-Piotr Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хома-Сhoma Петр-Piotr Васильев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1838

Дата смерти

17.10.1899

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1852 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.06.1888

Жена: Фекла-Tekla Антонова

с.Сахрынь, Грубешовский уезд, Люблинская губерния
Бракосочетание
13.06.1888

Жена: Фекла-Tekla Антонова

с.Сахрынь, Грубешовский уезд, Люблинская губерния
Смерть
17.10.1899
с.Сахрынь, Грубешовский уезд, Люблинская губерния
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