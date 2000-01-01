Монзаль Мартин Евстахиевь
Место рожденияс.Мигкое, Любленская губрния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Мигкое, Любленская губрния
Бракосочетание
11.09.1902
Жена: Фекла-Tekla Антонова
с.Сахрынь, Грубешовский уезд, Люблинская губерния
Бракосочетание
11.09.1902
Жена: Фекла-Tekla Антонова
с.Сахрынь, Грубешовский уезд, Люблинская губерния
Смерть
Неизвестно