Монзаль Мартин Евстахиевь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Монзаль Мартин Евстахиевь

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Место рождения

с.Мигкое, Любленская губрния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1852 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Мигкое, Любленская губрния
Бракосочетание
11.09.1902

Жена: Фекла-Tekla Антонова

с.Сахрынь, Грубешовский уезд, Люблинская губерния
Бракосочетание
11.09.1902

Жена: Фекла-Tekla Антонова

с.Сахрынь, Грубешовский уезд, Люблинская губерния
Смерть
Неизвестно
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