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Бойко Фёдор Фёдорович

Место рождения

Великая Сушица, Львівська область

Дата рождения

25.02.1916

Дата смерти

1975

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

1886 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1916

Отец: Бойко Теодор Михайлович

Мать: Бойко Мария Михайловна

Великая Сушица, Львівська область
Рождение ребёнка
22.05.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бойко Евдокия Матвеевна

Алапаевск, город Алапаевск, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.06.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бойко Евдокия Матвеевна

Алапаевск, город Алапаевск, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.10.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бойко Евдокия Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бойко Евдокия Матвеевна

Смерть
1975