Бойко Фёдор Фёдорович
Место рождения
Дата рождения25.02.1916
Дата смерти1975
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1916
Отец: Бойко Теодор Михайлович
Мать: Бойко Мария Михайловна
Рождение ребёнка
22.05.1954
Рождение ребёнка
11.06.1955
Рождение ребёнка
24.10.1961
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
1975