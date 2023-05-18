Бойко (Курыло) Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.03.1886
Дата смерти25.07.1927
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.?.1911
Рождение ребёнка
11.12.1911
Отец ребёнка: Бойко Теодор Михайлович
Рождение ребёнка
13.10.1913
Отец ребёнка: Бойко Теодор Михайлович
дом 153
Рождение ребёнка
25.02.1916
Отец ребёнка: Бойко Теодор Михайлович
Рождение ребёнка
09.01.1919
Дочь: (Бойко) Анна Теодоровна
Отец ребёнка: Бойко Теодор Михайлович
дом 153
Рождение ребёнка
01.05.1920
Дочь: Цвирчак (Бойко) Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Бойко Теодор Михайлович
Рождение ребёнка
18.08.1923
Дочь: (Бойко) Катерина Теодоровна
Отец ребёнка: Бойко Теодор Михайлович
Смерть
25.07.1927
Причина смерти: Желудок