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Бойко (Курыло) Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.1886

Дата смерти

25.07.1927

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.?.1911

Муж: Бойко Теодор Михайлович

Рождение ребёнка
11.12.1911

Сын: Бойко Николай Теодорович

Отец ребёнка: Бойко Теодор Михайлович

Великая Сушица, Львівська область
Рождение ребёнка
13.10.1913

Сын: Бойко Василий Теодорович

Отец ребёнка: Бойко Теодор Михайлович

Великая Сушица, Львівська область
дом 153
Рождение ребёнка
25.02.1916

Сын: Бойко Фёдор Фёдорович

Отец ребёнка: Бойко Теодор Михайлович

Великая Сушица, Львівська область
Рождение ребёнка
09.01.1919

Дочь: (Бойко) Анна Теодоровна

Отец ребёнка: Бойко Теодор Михайлович

Великая Сушица, Львівська область
дом 153
Рождение ребёнка
01.05.1920

Дочь: Цвирчак (Бойко) Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: Бойко Теодор Михайлович

Великая Сушица, Львівська область
Рождение ребёнка
18.08.1923

Дочь: (Бойко) Катерина Теодоровна

Отец ребёнка: Бойко Теодор Михайлович

Великая Сушица, Львівська область
Смерть
25.07.1927
Великая Сушица, Львівська область
Причина смерти: Желудок

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