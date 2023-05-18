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Бойко Николай Теодорович

Место рождения

Великая Сушица, Львівська область

Дата рождения

11.12.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1911

Отец: Бойко Теодор Михайлович

Мать: Бойко (Курыло) Мария Михайловна

Великая Сушица, Львівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Ганяк) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
15.09.1936

Дочь: Тритяк (Бойко) Евгения Николаевна

Мать ребёнка: (Ганяк) Мария Ивановна

Великая Сушица, Львівська область
Рождение ребёнка
19.12.1937

Дочь: (Бойко) Анна Николаевна

Мать ребёнка: (Ганяк) Мария Ивановна

Великая Сушица, Львівська область
дом 273
Рождение ребёнка
15.01.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Ганяк) Мария Ивановна

Великая Сушица, Львівська область
Смерть
Неизвестно

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