Бойко Николай Теодорович
Место рождения
Дата рождения11.12.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1911
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Ганяк) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
15.09.1936
Дочь: Тритяк (Бойко) Евгения Николаевна
Мать ребёнка: (Ганяк) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
19.12.1937
Дочь: (Бойко) Анна Николаевна
Мать ребёнка: (Ганяк) Мария Ивановна
дом 273
Рождение ребёнка
15.01.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Ганяк) Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно