Бойко (Возжаева) Евдокия Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бойко (Возжаева) Евдокия Матвеевна

Место рождения

Свердловская область, Россия, д. Возжаи

Дата рождения

01.10.1924

Дата смерти

1995

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Свердловская область, Россия, д. Возжаи
Рождение ребёнка
22.05.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бойко Фёдор Фёдорович

Алапаевск, город Алапаевск, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.06.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бойко Фёдор Фёдорович

Алапаевск, город Алапаевск, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.10.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бойко Фёдор Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бойко Фёдор Фёдорович

Смерть
1995
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