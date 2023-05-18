Бойко (Возжаева) Евдокия Матвеевна
Место рожденияСвердловская область, Россия, д. Возжаи
Дата рождения01.10.1924
Дата смерти1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.05.1954
Рождение ребёнка
11.06.1955
Рождение ребёнка
24.10.1961
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
1995