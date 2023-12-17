Белоусов Александр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоусов Александр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Белоусов Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.03.1928

Сын: Белоусов Алексей Александрович

Мать ребёнка: Белоусова Александра Дмитриевна

Рождение ребёнка
20.02.1930

Дочь: Михайлова Анна Александровна

Мать ребёнка: Белоусова Александра Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белоусова Александра Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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