Михайлова Анна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.02.1930
Дата смерти01.06.2023
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1930
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Михайлов Борис Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михайлов Александр Борисович
Отец ребёнка: Михайлов Борис Николаевич
Смерть
01.06.2023