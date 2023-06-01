Михайлова Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихайлова Анна Александровна

Михайлова Анна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.02.1930

Дата смерти

01.06.2023

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1930

Отец: Белоусов Александр Петрович

Мать: Белоусова Александра Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Михайлов Борис Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайлов Борис Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайлов Александр Борисович

Отец ребёнка: Михайлов Борис Николаевич

Смерть
01.06.2023

Мы используем куки для улучшения работы сайта.