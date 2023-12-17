Белоусова Александра Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.03.1928
Сын: Белоусов Алексей Александрович
Отец ребёнка: Белоусов Александр Петрович
Рождение ребёнка
20.02.1930
Дочь: Михайлова Анна Александровна
Отец ребёнка: Белоусов Александр Петрович
Смерть
1958