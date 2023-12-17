Белоусова Александра Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоусова Александра Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1958

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белоусов Александр Петрович

Рождение ребёнка
30.03.1928

Сын: Белоусов Алексей Александрович

Отец ребёнка: Белоусов Александр Петрович

Рождение ребёнка
20.02.1930

Дочь: Михайлова Анна Александровна

Отец ребёнка: Белоусов Александр Петрович

Смерть
1958

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