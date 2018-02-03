Чирочкин Филипп Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чирочкин Филипп Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

06.03.1956

Пол

Мужской

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.12.1941

Дочь: Нина Филипповна

Мать ребёнка: Чирочкина Ксения Алексеевна

Рождение ребёнка
25.04.1947

Дочь: Зубкова Лидия Филипповна

Мать ребёнка: Чирочкина Ксения Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чирочкина Ксения Алексеевна

Смерть
06.03.1956
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