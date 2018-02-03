Зубкова (Чирочкина) Лидия Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.04.1947
Дата смерти03.02.2018
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1947
Рождение ребёнка
10.07.1970
Дочь: Королёва Светлана Викторовна
Отец ребёнка: Громак Виктор Васильевич
Высочино, Азовский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
09.01.1998
Смерть
03.02.2018
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область