Зубкова (Чирочкина) Лидия Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубкова (Чирочкина) Лидия Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.04.1947

Дата смерти

03.02.2018

Пол

Женский

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1947

Отец: Чирочкин Филипп Иванович

Мать: Чирочкина Ксения Алексеевна

Рождение ребёнка
10.07.1970

Дочь: Королёва Светлана Викторовна

Отец ребёнка: Громак Виктор Васильевич

Высочино, Азовский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
09.01.1998

Муж: Зубков Виктор Егорович

Смерть
03.02.2018
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
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