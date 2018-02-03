Чирочкина Ксения Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти15.06.1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.12.1941
Дочь: Нина Филипповна
Отец ребёнка: Чирочкин Филипп Иванович
Рождение ребёнка
25.04.1947
Дочь: Зубкова Лидия Филипповна
Отец ребёнка: Чирочкин Филипп Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.06.1956