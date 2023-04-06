Богданов Петр Яковлевич
Место рождения
Дата рождения29.06.1899 ст.
Дата смерти26.06.1944
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1899 ст.
Отец: Яков Семенович
Мать: Анисья Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Богданова Мария Ивановна
Смерть
26.06.1944
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Первичное место захоронения: Вологодская обл., г. Вологда, Введенское кладбище