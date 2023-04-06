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Богданов Петр Яковлевич

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Место рождения

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

29.06.1899 ст.

Дата смерти

26.06.1944

Пол

Мужской

Отец

До 1883 г.р.

Мать

До 1883 г.р.

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1899 ст.

Отец: Яков Семенович

Мать: Анисья Константиновна

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богданова Мария Ивановна

Смерть
26.06.1944
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Первичное место захоронения: Вологодская обл., г. Вологда, Введенское кладбище
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