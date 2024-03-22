Богданова Анисья Константиновна
Место рождения
Дата рождения1867 ст.
Дата смертиПосле 01.04.1908
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867 ст.
Рождение ребёнка
03.02.1902 ст.
Сын: Павел Яковлевич
Отец ребёнка: Богданов Яков Семенович
Афанасьевская церковь 03.02.1902 Вилина Павел Яковлевич Вилина отец крестьянин Яков Семенович Вилина мать жена Анисья Константиновна Кокол 2 крестьянин Афанасий Константинович Брагина жена Ели... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 01.04.1908