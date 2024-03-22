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Богданова Анисья Константиновна

Место рождения

Большие Коколы, Гдовская волость, Гдовский уезд

Дата рождения

1867 ст.

Дата смерти

После 01.04.1908

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1865 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большие Коколы, Гдовская волость, Гдовский уезд
Рождение ребёнка
03.02.1902 ст.

Сын: Павел Яковлевич

Отец ребёнка: Богданов Яков Семенович

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 03.02.1902 Вилина Павел Яковлевич Вилина отец крестьянин Яков Семенович Вилина мать жена Анисья Константиновна Кокол 2 крестьянин Афанасий Константинович Брагина жена Ели... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богданов Яков Семенович

Место жительства
Неизвестно
Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Смерть
После 01.04.1908
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