Коткова (Коткова) Пелагея Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Котковъ Иванъ
Мать: Коткова Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
19.05.1888
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Котковъ Иванъ
Рождение ребёнка
17.11.1890
Сын: Котковъ Михаилъ
Отец ребёнка: Котковъ Иванъ
Рождение ребёнка
03.06.1893
Дочь: Агриппина
Отец ребёнка: Котковъ Иванъ
Рождение ребёнка
01.11.1895
Сын: Котковъ Михаилъ
Отец ребёнка: Котковъ Иванъ
сельцо Петровка
Рождение ребёнка
14.07.1898
Дочь: Марина
Отец ребёнка: Котковъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Котковъ Иванъ