Коткова (Коткова) Пелагея Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коткова (Коткова) Пелагея Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Котковъ Иванъ

Мать: Коткова Евдокия Петрова

Рождение ребёнка
19.05.1888

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Котковъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.11.1890

Сын: Котковъ Михаилъ

Отец ребёнка: Котковъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.06.1893

Дочь: Агриппина

Отец ребёнка: Котковъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.11.1895

Сын: Котковъ Михаилъ

Отец ребёнка: Котковъ Иванъ

сельцо Петровка
Рождение ребёнка
14.07.1898

Дочь: Марина

Отец ребёнка: Котковъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котковъ Иванъ

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