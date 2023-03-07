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Котковъ Иванъ

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

26.01.1864

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1864

Отец: Котковъ Тарасъ

Мать: Коткова Салманида

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.05.1888

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Коткова Пелагея Иванова

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.11.1890

Сын: Котковъ Михаилъ

Мать ребёнка: Коткова Пелагея Иванова

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.06.1893

Дочь: Агриппина

Мать ребёнка: Коткова Пелагея Иванова

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.11.1895

Сын: Котковъ Михаилъ

Мать ребёнка: Коткова Пелагея Иванова

сельцо Петровка
Рождение ребёнка
14.07.1898

Дочь: Марина

Мать ребёнка: Коткова Пелагея Иванова

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коткова Пелагея Иванова

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