Котковъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения26.01.1864
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1864
Отец: Котковъ Тарасъ
Мать: Коткова Салманида
Рождение ребёнка
19.05.1888
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Коткова Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
17.11.1890
Сын: Котковъ Михаилъ
Мать ребёнка: Коткова Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
03.06.1893
Дочь: Агриппина
Мать ребёнка: Коткова Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
01.11.1895
Сын: Котковъ Михаилъ
Мать ребёнка: Коткова Пелагея Иванова
сельцо Петровка
Рождение ребёнка
14.07.1898
Дочь: Марина
Мать ребёнка: Коткова Пелагея Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коткова Пелагея Иванова