Котковъ Иванъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котковъ Иванъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.02.1868

Сын: Котковъ Алексей Ивановъ

Мать ребёнка: Коткова Евдокия Петрова

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Таракина Агаѳія

Мать ребёнка: Коткова Евдокия Петрова

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Комлева Александра

Мать ребёнка: Коткова Евдокия Петрова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коткова Пелагея Иванова

Мать ребёнка: Коткова Евдокия Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коткова Евдокия Петрова

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