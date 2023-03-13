Котковъ Иванъ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.02.1868
Мать ребёнка: Коткова Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Таракина Агаѳія
Мать ребёнка: Коткова Евдокия Петрова
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Комлева Александра
Мать ребёнка: Коткова Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коткова Пелагея Иванова
Мать ребёнка: Коткова Евдокия Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коткова Евдокия Петрова