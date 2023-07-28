Некрасов - Боков Николай Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНекрасов - Боков Николай Андреевич

Некрасов - Боков Николай Андреевич

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1894

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Боков Андрей Иванович

Мать: Бокова Надежда Ивановна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
01.06.1918

Жена: Некрасова -Бокова Мария Алексеевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Боков Николай Николаевич

Мать ребёнка: Некрасова -Бокова Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Муравская Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Некрасова -Бокова Мария Алексеевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
купеческий сын
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1942
Ржев, город Ржев, Тверская область