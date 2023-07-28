Некрасов - Боков Николай Андреевич
Место рождения
Дата рождения1894
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Боков Андрей Иванович
Мать: Бокова Надежда Ивановна
Бракосочетание
01.06.1918
Рождение ребёнка
1924
Мать ребёнка: Некрасова -Бокова Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Муравская Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Некрасова -Бокова Мария Алексеевна
Работа или профессия
Неизвестно
купеческий сын
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1942
Ржев, город Ржев, Тверская область