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Боков Андрей Иванович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Боков Иван Андреев?

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
04.02.1894

Жена: Бокова Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
1894

Сын: Некрасов - Боков Николай Андреевич

Мать ребёнка: Бокова Надежда Ивановна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.02.1896

Сын: Боков Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Бокова Надежда Ивановна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.07.1897

Дочь: Александра Андреевна

Мать ребёнка: Бокова Надежда Ивановна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
29.07.1903

Дочь: Наталья Андреевна

Мать ребёнка: Бокова Надежда Ивановна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
купеческий сын
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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