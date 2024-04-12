Боков Андрей Иванович
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Боков Иван Андреев?
Бракосочетание
04.02.1894
Жена: Бокова Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
1894
Сын: Некрасов - Боков Николай Андреевич
Мать ребёнка: Бокова Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
24.02.1896
Мать ребёнка: Бокова Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
23.07.1897
Дочь: Александра Андреевна
Мать ребёнка: Бокова Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
29.07.1903
Дочь: Наталья Андреевна
Мать ребёнка: Бокова Надежда Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
купеческий сын
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно