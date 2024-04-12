Бокова (Посохина) Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бокова (Посохина) Надежда Ивановна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Посохин Иван

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
04.02.1894

Муж: Боков Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1894

Сын: Некрасов - Боков Николай Андреевич

Отец ребёнка: Боков Андрей Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.02.1896

Сын: Боков Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Боков Андрей Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.07.1897

Дочь: Александра Андреевна

Отец ребёнка: Боков Андрей Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
29.07.1903

Дочь: Наталья Андреевна

Отец ребёнка: Боков Андрей Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
купеческая дочь
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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