Бокова (Посохина) Надежда Ивановна
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Посохин Иван
Бракосочетание
04.02.1894
Рождение ребёнка
1894
Сын: Некрасов - Боков Николай Андреевич
Отец ребёнка: Боков Андрей Иванович
Рождение ребёнка
24.02.1896
Отец ребёнка: Боков Андрей Иванович
Рождение ребёнка
23.07.1897
Дочь: Александра Андреевна
Отец ребёнка: Боков Андрей Иванович
Рождение ребёнка
29.07.1903
Дочь: Наталья Андреевна
Отец ребёнка: Боков Андрей Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
купеческая дочь
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно