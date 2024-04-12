Муравская (Бокова) Валентина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муравская (Бокова) Валентина Николаевна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1926

Дата смерти

2016

Пол

Женский

Отец

1894 г.р.

Мать

1894 г.р.

Муж

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Некрасов - Боков Николай Андреевич

Мать: Некрасова -Бокова Мария Алексеевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Муравский Георгий Дорофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Муравский Георгий Дорофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муравский Георгий Дорофеевич

Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
2016
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