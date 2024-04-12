Муравская (Бокова) Валентина Николаевна
Место рождения
Дата рождения1926
Дата смерти2016
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Муравский Георгий Дорофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Муравский Георгий Дорофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
2016