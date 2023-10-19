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Талалаев Николай Антипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Талалаев Антип Ефимович

Мать: Талалаева Прасковья Лаврентьевна

Рождение ребёнка
1827

Сын: Талалаев Иван Николаевич

Мать ребёнка: Талалаева Ольга Дмитриевна

Рождение ребёнка
1830

Сын: Талалаев Павел Николаевич

Мать ребёнка: Талалаева Ольга Дмитриевна

Рождение ребёнка
1836

Сын: Талалаев Петр Иванович

Мать ребёнка: Талалаева Ольга Дмитриевна

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Бикусова Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Талалаева Ольга Дмитриевна

Рождение ребёнка
1842

Сын: Талалаев Иван Николаевич

Мать ребёнка: Талалаева Ольга Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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