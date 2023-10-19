Талалаев Николай Антипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: Талалаева Ольга Дмитриевна
Рождение ребёнка
1830
Сын: Талалаев Павел Николаевич
Мать ребёнка: Талалаева Ольга Дмитриевна
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Талалаева Ольга Дмитриевна
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Бикусова Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Талалаева Ольга Дмитриевна
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Талалаева Ольга Дмитриевна
Смерть
Неизвестно