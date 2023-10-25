Талалаева Ольга Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смерти30.09.1879
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Дмитрий Васильевич
Мать: Ефимья Ивановна
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Талалаев Николай Антипович
Рождение ребёнка
1830
Сын: Талалаев Павел Николаевич
Отец ребёнка: Талалаев Николай Антипович
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Талалаев Николай Антипович
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Бакусова Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Талалаев Николай Антипович
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Талалаев Николай Антипович
Смерть
30.09.1879