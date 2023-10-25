Талалаева Ольга Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талалаева Ольга Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

30.09.1879

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Дмитрий Васильевич

Мать: Ефимья Ивановна

Рождение ребёнка
1827

Сын: Талалаев Иван Николаевич

Отец ребёнка: Талалаев Николай Антипович

Рождение ребёнка
1830

Сын: Талалаев Павел Николаевич

Отец ребёнка: Талалаев Николай Антипович

Рождение ребёнка
1836

Сын: Талалаев Петр Николаевич

Отец ребёнка: Талалаев Николай Антипович

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Бакусова Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Талалаев Николай Антипович

Рождение ребёнка
1842

Сын: Талалаев Иван Николаевич

Отец ребёнка: Талалаев Николай Антипович

Смерть
30.09.1879
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